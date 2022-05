Verdi a Salerno si è rilanciato: per il Toro l’occasione di monetizzare in estate

Il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e difficilmente gli verrà rinnovato. Le buone prestazioni a Salerno danno l'occasione al Toro di guadagnare qualche milione

MERCATO - Arrivato nel 2019 sotto la guida di Walter Mazzarri, Simone Verdi al Torino non ha mai convinto, solo a sprazzi ha infatti mostrato quel potenziale per cui si era contraddistinto al Bologna. Su di lui la società granata aveva deciso di investire una cifra intorno ai 25 milioni di euro, ma le attese non sono state rispettate e Simone è finito piano piano ai margini della rosa, fino all'arrivo dello stesso Juric, che oggi in conferenza ha affermato: "Ha trovato un sacco di problemi al Toro, non è riuscito a esprimersi anche per infortuni, almeno con me". Queste dichiarazioni spazzano via l'idea per cui Verdi si stesse poco impegnando in questa annata, ma certificano come l'avventura in granata per il ragazzo sia stata fallimentare, tanto che si è conclusa con il prestito alla Salernitana. Questo però può essere un punto di svolta, per la carriera del ragazzo e per il futuro del Torino, che ha l'occasione di rientrare, almeno in piccola parte, nella grande spesa effettuata per aggiudicarsi il calciatore.