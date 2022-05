Verona-Torino, le probabili formazioni: Juric ritrova Lukic, a destra c’è Aina

Il punto alla vigilia della sfida tra Tudor e Juric: le possibili scelte e gli ultimi aggiornamenti

Torino e Verona sono pronte a sfidarsi stadio Bentegodi sabato 14 maggio alle ore 18. Juric dovrà fare i conti con un'emergenza in difesa vista l'assenza di Bremer e Buongiorno, ma è pronto a lanciare Zima nel ruolo al centro della difesa. Il tecnico croato ritrova invece Lukic, che ha scontato la squalifica per riprendersi il posto da titolare a centrocampo affiancando verosimilmente Ricci. Salgono le quotazioni di Seck sulla trequarti, possibile il duo con Brekalo. In attacco nessun dubbio: spazio a Belotti.