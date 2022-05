Il Torino si prepara per la difficile trasferta di Verona, contro l’Hellas, penultimo appuntamento della Serie A 2021/2022. Il tecnico del Torino sta lavorando sulla formazione, per scegliere i migliori a disposizione questo weekend. In porta dovrebbe essere confermato Berisha, il titolare in questo finale di campionato. Complici gli infortuni di Bremer e di Buongiorno, Juric è costretto a mettere Rodriguez (che comunque è il titolare) a sinistra, mentre al centro è pronto un esperimento: c’è Zima pronto al debutto nel ruolo di centrale. A destra Djidji al momento sembra leggermente in vantaggio su Izzo, ma la decisione definitiva sarà presa domani. In mezzo al campo si sta delineando il duo composto da Lukic, rientrante dalla squalifica, e Ricci, anche se Pobega e Mandragora non sono ancora fuori dai giochi per un posto da titolare. Sulle fasce i favoriti sono Aina e Vojvoda, visto l’infortunio di Singo che non gli permetterà di giocare. Sulla trequarti Juric è prepara una mossa a sorpresa: le quotazioni di Seck sono salite molto, che dovrebbe quindi prendere il posto di Praet, ma non è ancora definitivo. Brekalo invece sembra più vicino alla titolarità, con Pjaca che resta sullo sfondo. In attacco non dovrebbero esserci problemi per Belotti, che sarà la punta centrale di Juric.