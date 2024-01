Verso Cagliari: Zapata ancora a secco in trasferta. E il Toro non segna da 395′

Duvan Zapata non ha mai segnato in trasferta con il Torino. A Cagliari all’inizio del prossimo fine settimana (partita in programma venerdì 26 gennaio) avrà una grande opportunità per invertire il trend. In molti si aspettano un ulteriore cambio di passo dal colombiano dopo un discreto girone d’andata. Fin qui 17 partite in campionato con la maglia granata e 4 gol, tutti tra le mura dell’Olimpico-Grande Torino (rete alla Roma per il definitivo 1 a 1, doppietta da ex contro l’Atalanta e timbro da tre punti contro l’Empoli). Un gol in trasferta in questo torneo l’ha segnato, ma era ancora alla corte di Gian Piero Gasperini. Il 26 agosto, infatti, segnò una rete allo “Stirpe” di Frosinone nella sconfitta per 2 a 1 dell’Atalanta.

Anche il Torino soffre sotto porta in trasferta: zero reti nelle ultime quattro

Mai come in questo momento il Torino ha bisogno di un gol del suo attaccante principe in trasferta. Lontano da casa i granata non segnano da quattro match consecutivi e il digiuno perdura dall’11 novembre a Monza (ultimo gol di Ivan Ilic, 395 minuti or sono). Dopo la trasferta in Brianza, conclusa 1 a 1, ci sono stati gli zero in termini di gol fatti di Bologna (2 a 0), di Frosinone (0 a 0), di Firenze (1 a 0) e di Genova (0 a 0). Per ambire a qualcosa di importante nella seconda metà della stagione il Torino avrà bisogno di una maggior prolificità lontano dallo stadio Olimpico-Grande Torino. Di conseguenza, avrà bisogno di qualche gol della sua punta da diamante. A Cagliari, perciò, una nuova opportunità per Zapata e per il Torino per mettere a referto qualche rete.