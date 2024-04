Verso Empoli-Torino: Ismajli e Grassi a rischio, rientra Maleh

Sabato 6 aprile il Torino giocherà contro l'Empoli fuori dalle mura di casa alle ore 20:45. I granata affronteranno un Empoli che arriva da una sconfitta contro l'Inter a San Siro. Il Torino troverà di fronte una squadra che darà il tutto per tutto da qui a fine stagione per salvarsi. Gli azzurri inoltre sono allenati da Davide Nicola, ex giocatore ed allenatore del Torino, specializzato in salvezze alle ultime giornate.

Rientra Maleh, Ismajli e Grassi a forte rischio

Contro il Torino rientrerà Maleh tra le file dell'Empoli, il centrocampista ha scontato la squalifica e ora può tornare ad essere disponibile per Nicola. Con l'Inter sono stati assenti anche Ismajli e Grassi, il primo per un problema fisico e il secondo per un problema muscolare. La loro presenza contro il Torino è in forte dubbio e verranno valutati meglio in questi giorni. Assenti anche Ebuehi e Berisha. La formazione di mister Nicola si è allenata oggi, mercoledì 3 aprile, alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena e tornerà in campo giovedì e venerdì mattino