Verso Fiorentina-Torino, Schuurs non è al 100%: le ultime sulle sue condizioni

Perr Schuurs sarà uno dei convocati di Fiorentina-Torino, ma a meno di sorprese non sarà tra gli 11 titolari: il difensore olandese è reduce dal trauma contusivo al fianco sinistro accusato durante la gara contro lo Spezia, e sfortunatamente non ha recuperato la condizione fisica che gli avrebbe consentito di affrontare la gara contro i viola. Altro colpo basso, dunque, per il tecnico granata Ivan Juric, che oltre all'ex Ajax dovrà fare a meno di Lukic - il suo rientro è previsto contro l'Empoli - Aina, Pellegri e Lazaro. Schuurs comunque non ha un infortunio importante e in ogni caso dovrebbe tornare pienamente a disposizione per Empoli-Torino.

Torino, in difesa senza Schuurs: parte dalla panchina

Un'assenza, quella di Schuurs, che potrebbe trasformarsi in un'opportunità per i più giovani tra la rosa granata, e con minor minutaggio: il difensore olandese in questa prima parte di stagione si è rivelato essere uno dei pilastri della difesa granata, riuscendo a sostituire completamente il vuoto lasciato da Bremer. La sua indisponibilità, perciò, potrebbe aprire la strada a David Zima (il difensore ex Praga ha un minutaggio di solamente 384 minuti giocati in 10 presenze) o ad Alessandro Buongiorno. Contro la Fiorentina domani sera - 21 gennaio - dunque, Perr Schuurs partirà seduto in panchina, ma non è da escludere un suo ingresso a gara in corso. Nel frattempo, Zima e Buongiorno si giocano una maglia da titolare, con quest'ultimo leggermente favorito.