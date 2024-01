Verso Genoa-Torino, col Grifone “la partita della svolta” per i granata

Bastano le parole di Juric per definire l'importanza della sfida del Marassi. Il Torino arriverà a Genova col vento in poppa

Simone Napoli

Sabato 13 alle ore 15 si torna in campo: il Torino di Juric sarà ospite del Genoa di Gilardino in quel del Ferraris, uno degli stadi con l'affluenza maggiore di tifosi rispetto alla capacità massima disponibile. I granata dunque giocheranno contro un uomo in più: la Gradinata Nord rossoblù, vero asso nella manica del grifone. Quella fra Genoa e Torino infatti non può essere e non sarà una sfida normale. Una storia lunga più di cento anni fra gemellaggi, tradimenti, sfide gloriose e grandi ex. Torino-Genoa è infatti un grande classico del campionato di Serie A, con le due compagini che nella storia si sono incrociate 186 volte, una più particolare delle altre: quel Torino-Genoa 2-3 del 24 maggio 2009 che fece scricchiolare un gemellaggio fra tifoserie che solo nel corso degli anni è tornato agli antichi albori. Quello di sabato sarà la prima giornata del girone di ritorno e il Toro vuole "ricominciare" col piede giusto in quella che nel post Napoli Juric aveva definito "una partita decisiva, ci può dare uno slancio impressionante".

Come arrivano le due squadre? — Bastano le parole di Juric per definire l'importanza della sfida del Marassi. Il Torino arriverà a Genova col vento in poppa dopo l'esaltante e schiacciante vittoria contro i campioni d'Italia del Napoli. Il 3-0 ha riportato alto l'umore degli uomini granata dopo il bruciante ko di Firenze, ma quello che fa ben sperare Juric e il mondo Toro è il modo in cui è maturato: una squadra arrembante in fase offensiva e concentrata per tutta la partita che ha saputo anche gestire il risultato rischiando pochissimo e mantenendo per la nona volta la porta inviolata.

Quale modo migliore dunque per affrontare una squadra tosta che in casa ha fermato Napoli, Juventus e Inter e che è imbattuta da quattro turni: nell'ultima giornata il Genoa si è visto sfumare una vittoria firmata Gudmundsson facendosi rimontare al 95' da un gol dell'ex Torino De Silvestri. Un 1-1 giusto secondo Gilardino contro il Bologna delle meraviglie che rende quella contro il Torino una sfida tanto importante quanto delicata nonostante l'ampio gap in classifica a favore del Toro.

Il Toro contro il Grifone, quanti ex nella storia. — Torino e Genoa sono due società storiche del calcio italiano, per cui sono tanti i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. Da Bacigalupo, Meroni, Simoni, Galante, a Immobile, Iago Falque, Ansaldi e Moretti - solo per citarne alcuni - finendo con Sanabria, Pellegri e il tecnico del Torino Juric che in rossoblù è stato sia capitano che allenatore. Sono altrettanti anche i giocatori che invece hanno fatto il percorso inverso come Izzo, Cerci, Marchetti e Barreca, anche se in questa stagione mancano ex granata fra i rossoblù.

Incroci, vite e trasferimenti che hanno fatto le fortune o le sfortune di Toro e Grifone: sono diversi infatti i giocatori che passando da Genova a Torino sono diventati grandi del nostro calcio. Proprio come stanno provando a fare Sanabria e Pellegri che, con la maglia del Genoa, si sono fatti notare. Discorso simile per Ivan Juric, che da giocatore è diventato una bandiera e capitano del Genoa, cominciando la carriera da allenatore nell'Under 19 rossoblù, per poi tornare nella stagione 2016-17 sulla panchina della Prima squadra. Un'avventura lunga tre stagioni che, seppur non esaltante, ha fatto conoscere il tecnico croato, arrivato tre anni dopo in granata.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.