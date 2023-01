Verso Milan-Torino: dove vedere la gara di Coppa Italia in tv e streaming

Dopo un inizio di campionato con 2 pareggi, riparte anche la Coppa Italia: il Torino scenderà in campo domani, mercoledì 11 gennaio, alle 21:00 contro il Milan, nella gara valida per gli ottavi di finale. Di seguito, un quadro generale su dove poter seguire la gara tra rossoneri e granata.

Dove vedere Milan-Torino in tv e streaming

Milan-Torino sarà trasmessa in chiaro da Canale 5, sul digitale terrestre. La Mediaset, infatti, per questa stagione ha acquistato i diritti per poter trasmettere in chiaro le gare della competizione.