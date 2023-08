Verso Milan-Torino, l’infermeria: Seck al lavoro per esserci a San Siro

Si potrebbe rivedere Seck tra i giocatori che questa sera partiranno alla volta di Milano. Il trequartista senegalese era ai box per un problema alla spalla rimediato durante il mini ritiro in Francia, ma le sue condizioni sono in miglioramento. L'ex Spal ha dovuto saltare le due gare contro Feralpisalò e Cagliari ma proverà a tornare tra i convocati per la partita contro il Milan. In caso di recupero, partirebbe dalla panchina e sarebbe eventualmente disponibile a gara in corso.