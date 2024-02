Verso Roma-Torino: dove vedere la gara in tv e streaming

Dopo la sconfitta casalinga in casa della Lazio, il Torino si presenta al secondo dei quattro scontri diretti per alimentare la pista europea. L'avversaria sarà la Roma di Daniele De Rossi, attualmente sesta con 5 punti margine sui granata decimi. La sfida si terrà tra due giorni, lunedì 26 febbraio, alle ore 18.30 presso lo stadio Olimpico di Roma. Di seguito, il quadro generale su dove poter seguire la gara in tv e streaming.

Roma-Torino: dove vedere la sfida in tv e streaming

La gara che vale la 26esima giornata di Serie A tra Roma e Torino, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. La partita sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere Roma-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. La telecronaca di Roma-Torino su DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini in qualità di prima voce con commento tecnico di Dario Marcolin.