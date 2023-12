Verso Torino-Atalanta: le due curve e i Distinti quasi esauriti

La prevendita dei biglietti per Torino-Atalanta è andata fin qui bene, anche se la partita si giocherà di lunedì sera. Infatti le due curve e i Distinti hanno pochi posti ancora in vendita, mentre in Tribuna ci sono ancora tanti tagliandi a disposizione. L'unica promozione per la gara era quella fatta apposta per halloween con 1000 biglietti con la riduzione del 50%. Sicuramente fa strano vedere una Maratona ancora non completamente venduta, ma per i Distinti e la Primavera il discorso è diverso. Lì di solito ci sono più seggiolini vuoti, ma in questo momento in vendita rimangono pochi posti (rimane da capire se sono effettivamente completi i due settori o devono ancora essere messi in vendita gli altri tagliandi).