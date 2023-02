Verso Torino-Cremonese, il punto dall’infermeria: Pellegri verso il forfait

A meno di novità, Ivan Juric dovrà fare a meno di Pietro Pellegri per la gara di lunedì sera contro la Cremonese. Il centravanti sta proseguendo nel lavoro per recuperare dopo l'interessamento miofasciale del muscolo bicipite femorale della coscia destra, lo stesso infortunatosi a dicembre. Il numero undici granata, che aveva già saltato la trasferta di Milano, punterà dunque al recupero per il derby in programma il 28 febbraio.

I lungodegenti: ai box Zima, Lazaro e Ricci

Per quanto riguarda il resto dell'infermeria, per quelle che sono le informazioni note al momento, gli altri indisponibili per la gara contro la Cremonese saranno i lungodegenti Zima, Lazaro, Ricci. Il centrale ceco è stato sottoposto ad intervento chirurgico di sutura meniscale laterale e starà ai box per tre mesi. Il laterale è invece alle prese con una lesione di alto grado del legamento collaterale mediale ed è stato deciso di non intervenire con intervento chirurgico: per rivedere in campo Lazaro bisognerà probabilmente attendere l'inizio di aprile. Tempistiche più brevi per Ricci, fermatosi per una lesione di primo grado al soleo del polpaccio sinistro: 40 giorni di stop, rientro in campo al momento ipotizzabile intorno alla metà di marzo.