Verso Torino-Frosinone: out Bonifazi, Monterisi recuperato

Di Francesco recupero Monterisi, out Bonifazi

In questo sprint finale il Frosinone avrà bisogno dei suoi uomini i migliori per raccogliere più punti possibili. Contro il Torino Di Francesco può finalmente recuperare una pedina molto importante di questa stagione: Monterisi. Il difensore tornerà a disposizione contro i granata come affermato oggi in conferenza dal tecnico gialloblù. Chi non sarà presente e invece Bonifazi, ex della gara che non riuscirà a recuperare per domenica. In dubbio anche Ibrahimovic, autore di un gol nel match tra granata e ciociari in Coppa Italia, e Harroui, che non è al massimo della condizione.