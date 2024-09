Verso Torino-Lazio: probabili formazioni, ultime news e dove vederla

Quest'oggi alle ore 12:30 il Torino tornerà in campo dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Empoli di D'Aversa I ragazzi di Vanoli saranno sostenuti dal tifo casalingo per cercare il riscatto contro la Lazio di Baroni. Occasione per rilanciarsi in classifica e continuare il buon momento in campionato.