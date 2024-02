Verso Torino-Lecce: nessuna vittoria per i giallorossi lontani dal Via del Mare

Domani alle 19 andrà in scena l'anticipo del 25° turno di Serie A tra Torino e Lecce allo Stadio Olimpico Grande Torino. Un match di fondamentale importanza per la squadra di Juric che, come nel match di andata, volte cambiare marcia per rimettersi in corsa e restare aggrappato al treno europeo. I granata affronteranno i giallorossi di D'Aversa che sta facendo bene in questa stagione, soprattutto fra le proprie mura: lontano dal Via del Mare il Lecce ha faticato terribilmente.

Il rendimento dei pugliesi in trasferta

La squadra di D'Aversa è al 13° posto in campionato con 24 punti conquistati in 24 partite, ma arriva da una prestazione horror fuori casa persa 0-4 contro il Bologna. Partite in trasferta che sono ormai a tutti gli effetti un tabù per il Lecce che in questo campionato non è ancora riuscito a vincere lontano dal Via del Mare. Dei 24 punti conquistati solo 5 sono stati conquistati in trasferta: 7 sconfitte e 5 pareggi contro Fiorentina e Monza alla seconda e quarta giornata, poi contro l'Udinese, il Verone e l'Empoli alla 15° giornata, che rappresenta anche l'ultimo punto fuori casa messo in cascina dai giallorossi. Nelle ultime 5 trasferte, infatti, i pugliesi hanno sempre perso in trasferta a Milano, Bergamo, Roma sponda biancoceleste, Genova e Bologna per l'appunto. Una fatica in trasferta che viene rappresentata anche dal secondo peggior attacco del campionato con soli 9 gol segnati a fronte dei 20 incassati in mura nemiche. Dopo la batosta di Bologna, il Lecce si appresta dunque ad affrontare una trasferta che ne potrebbe rallentare la corsa salvezza dato che il terzultimo posto dista solo 5 punti.