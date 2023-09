Il pubblico del Torino vuole rispondere presente per la sfida alla Roma. La prevendita dei biglietti per la partita, infatti, sta andando molto bene e si va verso un sold out in Maratona, Primavera e Distinti. Al momento soltanto nella curva che rappresenta il cuore pulsante del tifo granata non ci sono più biglietti disponibili, mentre negli altri due i tagliandi sono sempre meno. Insomma le due vittorie consecutive del gruppo allenato da Ivan Juric stanno dando i loro frutti, portando quell'entusiasmo che potrebbe trascinare i granata.

Verso Torino-Roma: Maratona sold out, Distinti e Primavera quasi

I successi hanno convinto insomma i tifosi a quanto pare e a poco meno di due giorni dalla sfida alla Roma di José Mourinho sono attesi tanti presenti alla gara. Nei Distinti di fatto poco più di 500 biglietti, mentre in Primavera leggermente di più. In parte il merito va anche alla promozione per la partita visto che gli Under 30 hanno un prezzo scontato in Primavera e nei Distinti. Nel primo caso il tagliando per la gara costa 15 euro, mentre nel secondo 25. Una promozione che avrà fatto gola anche a tanti giovani. Nelle prossime 48 ore c'è da aspettarsi una crescita costante insomma e non sarebbe sorprendete vedere poi tutti occupati i seggiolini tra Maratona, Distinti e Primavera. Una risposta anche che potrà dare più spinta alla squadra, che potrà sentire ripagato l'impegno delle ultime due gare e sentirsi spinta a caccia della terza vittoria consecutiva.