A un passo dal sold out l'Olimpico Grande Torino. I tifosi del Toro hanno risposto alla grande per l'ultima gara casalinga del 2023. Un mix di fattori incidono e portano a numeri importanti. Innanzitutto c'è il buon momento recente e poi un feeling tra le mura amiche ritrovato (dal 2019 i granata non andavano così bene in casa), a tutto questo vanno aggiunte le promozioni della società che aveva messo in vendita un tagliando unico per le gare contro Empoli e Udinese a prezzo ridotto. Se contro i toscani non erano stati tantissimi i presenti, contro i friulani la risposta è migliore anche grazie all'ottimo momento in cui capita: due giorni prima di Natale e con tante persone ormai in ferie.

Verso Torino-Udinese: attesi più di ventimila tifosi per l'ultima gara casalinga

Per la squadra quindi si prospetta un'ottima occasione per conquistare ancora di più il proprio pubblico e chiudere al meglio un'annata in chiaro-scuro. Adesso, in una partita non di cartello, è pronto a crearsi un connubio che può sempre fare la differenza in una stagione. La squadra di Juric a due giorni da Natale può fare un regalo ai suoi tifosi e confermarsi in un buon momento. In un Olimpico Grande Torino tinto di granata dai cappellini di Natale che verranno distribuiti all'ingresso dello stadio da parte del club, il Toro verrà spinto da più di ventimila tifosi contenti del buon momento. I posti sono in esaurimento. La Maratona è sold out, la Primavera e i Distinti hanno pochi posti a disposizione ormai, mentre in Tribuna ci sono ancora diversi seggiolini invenduti.