Verso Verona-Torino: i granata devono tornare al gol, l’Hellas vuole la salvezza

Il Torino non segna da ormai 4 partite, la gara di domenica sarà un'occasione per ritrovare la porta

Enrico Penzo Redattore 7 maggio - 09:59

Domenica alle ore 15:00 il Torino tornerà in campo nel suo terzultimo impegno di questa stagione per affrontare il Verona. La gara si giocherà al Bentegodi e sarà per la squadra di Baroni un match importantissimo in ottica salvezza. Gli Scaglieri sono attualmente quattordicesimi a quota 34 punti e lontani di sole 4 misure dall'Udinese terzultima. I granata da 3 anni quando hanno vinto contro il Verona hanno sempre terminato la partita con il risultato di 1 a 0. Per Juric si tratterà di un match speciale visto che affronterà l'ultima squadra che ha allenato, una piazza che come da lui dichiarato, gli è sempre rimasta nel cuore. Vediamo come arriveranno al match le due formazioni.

Toro, un'occasione per sbloccare l'astinenza di gol — Il Torino non segna da ormai 4 partite. L'ultimo gol risale al match perso contro l'Empoli ed è stato siglato da Zapata. In quell'occasione aveva messo a segno una doppietta che non è bastata per portare a casa la vittoria. Da quel momento la squadra di Juric ha affrontato Juventus, Frosinone, Inter e Bologna, ma in tutte queste occasioni non è mai arrivato il gol. Questa stagione il Torino ci ha abituati a poche reti, in totale 31 su 35 match, ma una carestia così lunga di gol non si vedeva da tempo. Vedremo se nella gara di domenica i granata si sbloccheranno o continueranno questa striscia di porte inviolate.

Verona, buon periodo all'interno di un'annata negativa — Il Verona quest'anno non ha disputato una stagione da ricordare. Partiti molto male, gli Scaglieri hanno lottato tutto l'anno per la salvezza. Negli ultimi match la squadra di Baroni sembra aver trovato un punto di svolta ed infatti si è resa protagonista di alcune prestazioni notevoli. Ne è un esempio proprio l'ultima gara, disputata contro la Fiorentina e terminata 2 a 1 in favore proprio dei gialloblù. Dopo un vantaggio su rigore di Lazovic, la Fiorentina ha pareggiato i conti con Castrovilli, ma nella ripresa Noslin ha riportato il Verona in vantaggio. Prima di questo match contro la Viola, l'Hellas ha perso contro la Lazio, vinto contro l'Udinese e pareggiato con l'Atalanta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.