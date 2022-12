Vlasic, il ritorno dopo il Mondiale: da oggi al Fila a disposizione del Torino

Nikola Vlasic torna oggi, martedì 27 dicembre, ad allenarsi al Filadelfia dopo la ricca parentesi al Mondiale in Qatar. Nella rassegna iridata ha racimolato 6 presenze, 210 minuti e si è portato a casa una medaglia di bronzo pesante, pesantissima. L'ultima partita ufficiale l'ha disputata contro il Marocco nella finalina per il terzo e quarto posto: era il 17 dicembre, dall'indomani, dopo il rompete le righe croato, un po' di vacanza. Ora, archiviato Natale, Vlasic è pronto a rimettersi in moto per farsi trovare pronto insieme al resto della squadra alla ripresa del campionato di Serie A (appuntamento fissato per il 4 gennaio 2023). Nikola, con solo un giorno di allenamento sulle spalle, dovrebbe limitarsi a fare da spettatore nell'amichevole contro il Monza, al limite entrando solo per pochi minuti. Il croato lavora con la prospettiva di farsi trovare pronto tra una settimana, quando il campionato ripartirà.

Vlasic, dopo il Mondiale crescono le attese

Come detto, Vlasic al Mondiale ha ben figurato e soprattutto ha fatto molto bene la sua Nazionale. Vlasic ha raccolto, come detto, 210' totali. Sebbene non abbia trovato il gol su azione, ma solo dal dischetto realizzando il primo di una serie di rigori calciati contro il Giappone e lo stesso è accaduto contro il Brasile, il bilancio del granata nel Mondiale in Qatar è stato positivo, soprattutto a livello di numeri. Sono stati 41 i passaggi completati su 48 totali effettuati dal trequartista, pari all’85,4%. 68 i tocchi totali tra cui 1 in area difensiva, 7 nella trequarti difensiva, 29 in quella di centrocampo, 34 in quella offensiva e 8 nell’area offensiva. Insomma, è con queste preziose premesse, quelle messe insieme durante un'esperienza unica come quella del Mondiale, che Vlasic si riunirà oggi al gruppo condotto da Ivan Juric per una seconda parte di stagione nella quale un po' tutti sotto la Mole se lo aspettano ancor più leader e protagonista. Prima, però, dovrà recuperare le energie fisiche e mentali.