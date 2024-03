Vlasic tra alti e bassi rimane un punto fermo per il Toro, Juric: “Ha le doti”

"Con lui lavoriamo sul saper stare in campo, ha le doti e sta crescendo tantissimo". Queste le parole di Juric durante la conferenza stampa alla vigilia di Torino-Monza. La posta in gioco per questa partita è alta ed entrambe le squadre ne sono consapevoli. Il Toro di Juric per avere la meglio domani farà affidamento su uno dei punti di riferimento della squadra, Nikola Vlasic.

Già quest'estate si era capito che Vlasic sarebbe stato uno dei punti cardine del progetto di Juric. Tornato in granata durante la sessione estiva di calciomercato, ha trasmesso all'ambiente sin dal primo istante la propria passione. Con 27 presenze totali e due sole assenze fino ad ora è stato un vero e proprio intoccabile. Il cambio ruolo di Juric ha portato il giocatore ad interpretare un ruolo diverso, ma fondamentale per la squadra. Il croato con il 3-5-2 è il collante tra centrocampo e attacco, è proprio dai suoi piedi che devono partire tutte le azioni più importanti. I 3 gol e 2 assist messi a segno fino ad ora non sono di certo numeri esaltanti, ma non riflettono il percorso compiuto dal giocatore questa stagione.

Grandi prestazioni alternate a gare nell'ombra, i due volti di Vlasic

Questa stagione Vlasic ha mostrato sul campo due volti completamente diversi, rendendosi protagonista di grandissime prestazioni in alcune gare e scomparendo dal gioco in altre occasioni. Fino a qui il giocatore non ha avuto mezze vie: quando è in giornata il croato è ovunque e le occasioni più importanti partono da lui, ma quando si spegne scompare completamente dai radar. “Secondo me può fare meglio. Ci sono partite come Sassuolo in cui mi è piaciuto tanto e oggi mi è piaciuto di meno”, aveva ribadito Juric dopo la gara contro il Lecce. Ad inficiare sulle prestazioni del giocatore potrebbe essere proprio questo nuovo modulo, all'interno del quale Vlasic deve trovare ancora la propria dimensione definitiva. Anche il tecnico granata la pensa così e l'ha ribadito proprio oggi durante la conferenza stampa: "Con lui siamo molto concentrati sulla posizione del corpo, dove trovare spazio dipende dalle partite", ha spiegato Juric. "Lavoriamo sul saper stare in campo, per capire dove deve trovarsi in certi momenti della partita". Il potenziale di Vlasic è sicuramente ben noto a tutti, ciò che deve trovare ora il giocatore è la continuità. Il sogno europeo è ancora vivo, ma per raggiungerlo i granata dovranno rendersi protagonisti di un grande sprint finale. Vlasic già domani potrebbe proprio essere uno degli uomini chiave in questa corsa all'Europa.