Vojvoda, il ritorno da braccetto porta frutti: assist perfetto e tanto altro

Il kosovaro si è messo in mostra con l'ottimo assist per Zapata e per una gara pulita sia in fase offensiva che in quella difensiva

Piero Coletta 19 marzo 2024 (modifica il 19 marzo 2024 | 11:59)

Alla vigilia di Udinese-Torino Ivan Juric covava un grande dubbio per il reparto difensivo. L'emergenza si faceva sentire, con il tecnico che doveva decidere tra il rilancio di Sazonov (non sempre brillante quando chiamato in causa) e il ritorno da titolare di Vojvoda. La scelta è ricaduta sul kosovaro, che non partiva dal primo minuto dal match vinto 1-0 all'Olimpico Grande Torino contro l'Empoli. Una scelta che è stata ripagata alla grande dall'ex Standard Liegi, che si è messo in mostra con una grande prestazione.

Propositivo sul palo di Vlasic, decisivo sulla zuccata di Zapata — Il kosovaro così si posiziona nel ruolo di braccetto destro della difesa a tre assieme a Masina (sinistra) e Buongiorno (centro). Un ruolo che ha già ricoperto in altre partite di campionato e che ha svolto con grande diligenza. Spesso si è visto Vojvoda ad accompagnare l'azione offensiva della squadra granata, fornendo quindi una soluzione in fase di transizione offensiva. Come ad esempio nell'occasione del palo di Nikola Vlasic al 7' del primo tempo.

In questa situazione Vojvoda affronta nell'uno contro uno Payero. Una finta di corpo e il kosovaro salta il centrocampista friulano, trovandosi una prateria e dunque il passaggio facile per Vlasic. Il croato riceve palle e coglie il palo, rete solo rimandata.

Sul gol di Zapata, arrivato al minuto 10', Vojvoda è ancora decisivo.

Il kosovaro riceve palla da Ricci e, complice un pressing non esaltante di Payero, ha tutto il tempo di disegnare un bel pallone dalla trequarti del campo. La palla arriva precisa per Duvan Zapata, il resto è storia nota. Da segnalare anche la qualità del cross, con la sfera che gira perfettamente. Altrimenti non sarebbe mai arrivata sulla testa del colombiano. C'era un solo modo per far arrivare quel pallone e Vojvoda è riuscito a ricamarlo. Come detto anche da Zapata, l'azione era stata studiata e provata anche in allenamento: "L'azione del mio gol l'abbiamo studiata e provata in allenamento". Nei 65' minuti in cui è rimasto in campo il kosovaro ha toccato tantissimi palloni: 79, il numero più alto di tutta la squadra, con una percentuale di riuscita pari al 91%. Le occasioni più importanti del primo tempo, palo e gol, sono arrivati dalla sua zona.

Decisivo anche in fase difensiva — Non c'è stata solo la fase offensiva da parte di Vojvoda, perché il kosovaro è stato fondamentale anche nella fase di non possesso. A riguardo è giusto segnalare l'intervento al 54' subito dopo il raddoppio di Vlasic.

Lucca raccoglie un pallone sbagliato di Rodriguez e si presenta in area di rigore. Il tiro dell'ex granata è centrale e impegna Vanja nell'unico intervento della sua partita. La respinta però non è delle migliori e il pallore resta vagante, potenzialmente ancora a disposizione di Thauvin, col francese che si era subito proposto verso la sfera. Vojvoda si proietta immediatamente sulla ribattuta e anticipa tempestivamente l'ex Marsiglia. Episodio difensivo chiave che corona una prova pulita per quanto riguarda la fase difensiva. Il kosovaro ha vinto 1 contrasto e su 5 duelli ne ha vinti 5. A ciò vanno aggiunti anche due palloni recuperati.

Una prestazione completa — Quella contro l'Udinese è stata una gara molto positiva per Vojvoda. Il giocatore ha dimostrato la sua affidabilità. Juric si fida di lui e in un momento di emergenza gli ha affidato un ruolo non semplice da interpretare come quello del braccetto di destra in una difesa a tre. Pulito e decisivo in fase difensiva, assistente perfetto per il tiro sfortunato di Vlasic e per la zuccata di testa di Duvan Zapata. Sorge un dubbio dunque: con Sazonov in quel ruolo il Torino avrebbe beneficiato della stessa qualità? Il kosovaro in ogni caso torna ad aggiornare le sue statistiche. Con l'assist per Zapata ora sono due gli assist in stagione, l'ultimo risaliva alla sfida vinta per 2-0 contro il Lecce. Prima di allora c'erano stati il gol contro la Feralpisalò in Coppa Italia e l'assist sempre nella stessa partita. Vojvoda si sta levando un po' di polvere e non è da escludere una sua conferma nella sfida contro il Monza, altro match importante per tenere vive le speranze europee del Torino. Intanto però Juric ha capito che può fidarsi del kosovaro.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.