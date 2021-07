Warming è il terzo danese del Torino: e c’è un legame col passato

Johannes Theodor Louis Pløger e Klaus Berggreen gli altri due danesi della storia granata, due precedenti poco illustri

Magnus Warming è il terzo giocatore proveniente dalla Danimarca nella storia del Torino. Il legame con i paesi nordici non è dei più prolifici e non ha dato neanche grandi soddisfazioni in passato. Motivo per cui al neo acquisto granata si può affidare il compito riscattare i due connazionali e riportare in alto la bandiera danese sulla sponda granata di Torino.

I PRECEDENTI - Il primo danese in assoluto a vestire la maglia del Torino fu Johannes Theodor Louis Pløger, che arrivò nell'estate del 1950 dal Novara. Cresciuto nel BK Frem, Pløger - di ruolo attaccante - sbarcò in Italia alla Juventus nel 1948-1949 che era ormai a fine carriera. Poi passò appunto al Novara e infine al Torino, con cui raccolse 25 presenze con 2 reti. Per lui ci fu solo una stagione in granata e poi chiuse la carriera all'Udinese, senza lasciare davvero il segno. Discorso diverso per Klaus Berggreen, protagonista in Italia negli anni Ottanta. Centrocampista con il vizio del gol, prima del Torino aveva giocato con il Pisa per quattro anni (con i toscani vinse sia la Serie B che la Mitropa) e con la Roma. In granata sfiorò la vittoria della Coppa Italia. Nell'unica stagione al Torino (1987/1988) raccolse 26 presenze, segnò 3 gol (uno all'ex Pisa), arrivò settimo in campionato e perse la finale di Coppa Italia contro la Samp appunto (2-0 a Marassi per i blucerchiati e 2-1 per i granata a Torino). Dopo quell'amarezza, Klaus Berggreen, che in patria era molto considerato (ha raccolto 46 presenze con la Danimarca tra il 1980 e il 1989),tornò in patria nel suo club di sempre che, guarda caso, era proprio il Lyngby, la squadra dalla quale il Torino ha prelevato Warming. Berggreen è cresciuto nel club danese, chiudendovi anche la carriera nel 1990, mentre Magnus arriva in granata dopo un'esperienza di un anno e mezzo in quella società.