Willie Peyote: “Mi sono incontrato con Juric e a me sta simpatico”

Willie Peyote, cantautore torinese e tifoso granata, è stato intervistato a Cronache di Spogliatoio riguardo alla situazione del Torino e in particolare alla situazione di Juric, che proprio nell'intervista post Salernitana ha citato una dichiarazione rilasciata dal cantante in un'intervista esclusiva di Toro News.

Juric ha carattere?

"Ha un carattere complicato, non brutto, a me piace. Sicuramente ha degli spigoli ecco."

Lo cito, perchè è lui che ti ha citato. Questa cosa ha creato un po' di rumore vero?

"Son 3 giorni che a Torino non si parla d'altro, ha usato le mie parole per dire che non tutti i tifosi hanno lo spirito giusto, e la gente si è risentita. Io l'ho incontrato dopo il fattaccio, a me sta simpatico. Il problema è che quello che ha detto è stato dopo la partita con la Salernitana in cui lo stadio era pieno e la tifoseria ha sostenuto la squadra fino all'ultimo. Quindi non era forse il momento più giusto per dirlo"

Juric ha posto un obiettivo più ambizioso: l'Europa. Secondo te ce la farà il Toro?

"Alcuni giocatori che conosco sono carichi e convinti. Io me lo auguro ma la vedo dura"

Cosa scegli tra Toro in Champions e vincere Sanremo?

"Io Sanremo l'ho già fatto, scelgo indubbiamente il Toro. Ma mi basterebbe anche vincere due derby in un campionato."

Qual è il giocatore che incarna il Torinismo? Non vale dire Buongiorno

"Se escludiamo lui non è semplice. Masina che è entrato in campo l'altro giorno mi ha dato buone sensazioni. Zapata anche potrebbe avere quelle caratteristiche e poi non saprei perché certi valori in quest'epoca difficilmente ci sono."

Oggi ho visto un video incredibile di Masina in cui nomina Kant e Platone in conferenza stampa, con una grande proprietà di linguaggio. Non è banale, non credi?

"Si anche a me ha colpito molto, tra la grinta con cui è entrato in campo e la citazione filosofica nella conferenza io sono salito sul carro di Masina subito."

Di Radonjic mi è dispiaciuto molto, è un giocatore che si sia buttato via. Tu cosa ne pensi?

"Sono dispiaciuto, ha fatto intravedere numeri importanti, pero non è mai sbocciato e se non ci è riuscito neanche con Juric trovo difficile che ci riuscirà in carriera. "

Chi ti senti più tra Vlasic, Zapata e Sanabria? E quale collega vorresti al tuo fianco per realizzare un gran tridente?

"Ma sai io ero un difensore centrale quindi non riesco ad immaginarmi in uno di loro. Tra i colleghi con cui andare in guerra invece ti dico Fulminacci e Motta."

Da dove nasce il pezzo per Kamil Glik?

"Lui nel primo anno da capitano del Toro si è fatto espellere in entrambi i derby, quindi gli ho voluto molto bene"

Cairo credi che riuscirà a dare una scintilla o non si può cambiare?

"Non lo so, non credo. Non mi sembra un uomo di scintille e di passione. Fa molto bene il suo lavoro da imprenditore, non si dica che non ha speso soldi, perché poi lui cita tutti i soldi che ha speso nell'arco di questi 18 anni, ma nessuno ha mai percepito lo slancio da parte di Cairo."

