Zapata c’è: con lui è tutto un altro Toro, ritrovata la pericolosità offensiva

La doppietta del centravanti colombiano ha permesso al Toro di tornare a vivere una serata di festa, ora gli viene chiesta continuità

Federico De Milano Redattore

Nella serata più speciale di tutte per lui lo si è rivisto in uno stato di forma ottimale. Contro la sua ex squadra e nel momento in cui il Torino aveva maggior bisogno, Duvan Zapata è salito in cattedra e ha fornito una prestazione superlativa. La doppietta segnata nella partita da ex contro l'Atalanta è un punto importante da cui ripartire per il centravanti granata che fino a quel momento aveva realizzato solamente una rete con il Toro e una quando ancora giocava a Bergamo.

Il Toro ritrova il peso che serviva in attacco e Juric: "Duvan è straordinario" — Una delle caratteristiche del Torino di Juric in molte partite risultava essere spesso quella della poca prolificità sotto porta. I granata sotto la gestione del tecnico croato hanno fatto diverse buone partite nelle quali hanno prodotto molte palle gol e hanno avuto predominio di gioco e occasioni senza però riuscire a trovare la via del gol con la stessa facilità. Per questa mancanza infatti sono stati spesso buttati via molti punti anche in partite dominate durante la gestione Juric. Aver trovato uno Zapata così determinante in area di rigore è infatti una grande notizia per tutto l'ambiente Toro perché l'investimento fatto in estate per prenderlo è servito proprio per questa sua capacità di avere peso nell'area avversaria e possibilmente togliere al Torino l'etichetta di squadra che crea tanto ma non segna. Al termine della partita di ieri anche Juric ha elogiato il suo numero 91: "Lui è straordinario, gli vogliamo bene perché porta allegria. Si percepisce che è un ragazzo con un grandissimo cuore, è la prima caratteristica che noti. È anche un grandissimo giocatore, oggi ha fatto gol e siamo tutti contenti che si trova bene".

I numeri di Zapata certificano che è un grande bomber: ora gli viene chiesta continuità — Se il Torino vuole ambire in alto e a lottare per una posizione di classifica il più alta possibile, la partita contro l'Atalanta non deve restare un punto esclamativo in mezzo a molti giri a vuoto della squadra. A Zapata e a tutti suoi compagni ora viene chiesto infatti di mantenere una certa continuità per recuperare i punti perduti ad inizio campionato e avvicinarsi in classifica alle big. Il centravanti colombiano ha segnato il suo secondo e il suo terzo gol in granata, non segnava una doppietta da più di un anno e mezzo: era l'11 aprile 2021 in un Fiorentina-Atalanta. La formazione bergamasca nonostante sia stata casa sua per cinque anni è divenuta anche la sua seconda vittima preferita in Serie A con 7 reti realizzate (primo il Sassuolo con nove). Per lui questa doppietta può essere un slancio personale soprattutto su piano psicologico perché arriva da un periodo complicato della sua carriera come testimoniato dai numeri. Ora ha raggiunto quota 4 gol in stagione, che è il doppio di quanto fatto in tutto lo scorso campionato con la Dea quando ha segnato appena due reti in 25 presenze in Serie A.

