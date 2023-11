Zima, la nota positiva della Coppa: si candida come braccetto destro titolare

Il ceco torna dal 1' dopo gli infortuni e va anche in gol: si candida per essere la prima scelta come braccetto destro difensivo

Luca Bonello Redattore

In una serata negativa come quella vissuta dal Torino in Coppa Italia, una delle poche note positive è la prestazione di David Zima, il quale, oltre al gol che ha portato al momentaneo pareggio, si è ben comportato in fase difensiva, garantendo solidità nell'uno contro uno e un buon senso della posizione. Per lui un ottimo rientro da titolare, che fa ben sperare per il futuro, sia del ragazzo che del Torino, che in difesa ha bisogno di trovare un "terzo titolare" al fianco di Buongiorno e Rodriguez.

Zima, l'ultima da titolare 10 mesi fa — Era l'8 gennaio 2023 ed il Torino usciva con un pareggio per 1-1 dall'Arechi di Salerno. E' stata questa l'ultima partita giocata da titolare da David Zima in maglia granata, prima della sfida contro il Frosinone in Coppa Italia. Insomma, 10 mesi difficili per il ceco, che tra scelte tecniche, l'infortunio al menisco e il problema al ginocchio, ha disputato solo 4 partite, per un totale di 84' tra Coppa e Serie A. Per il resto, solo 2 gare con la maglia della nazionale, entrambe da titolare ed entrambe senza essere sostituito.

Torino, serve un titolare in difesa: Zima può essere l'uomo giusto — Zima sembra essere arrivato alla fine del tunnel e quindi è pronto per rimettersi in discussione e candidarsi come braccetto difensivo nella difesa di Juric. Con l'infortunio di Schuurs, le difficoltà di adattamento di Sazonov e i problemi fisici di Djidji, il Toro ha bisogno di un difensore che affianchi i titolarissimi Buongiorno e Rodriguez: Zima, contro il Frosinone, ha dimostrato di poter essere lui l'uomo giusto.

