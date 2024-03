Zima parla di Buongiorno: “Se lo vuole il Milan deve accettare, è un’occasione”

Zima, le parole su Buongiorno: "Assieme a Bastoni credo sia il miglior centrale italiano"

Zima ha speso parole al miele per l'ex compagno di squadra Buongiorno: "Assieme a Bastoni credo sia il miglior difensore centrale italiano". Poi ha aggiunto, in merito al recente stop per via della lussazione alla spalla destra: "Mi è dispiaciuto per il suo infortunio, ma ho visto che è tornato e sta bene". E infine Zima ha affermato in merito al futuro di Buongiorno, corteggiato da Atalanta e Milan nel più recente passato e trattenuto dal Torino: "Io credo che se arriva un'offerta da parte di una big lui debba accettare. Se è vero che lo vuole il Milan è una grande occasione per crescere".