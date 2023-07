Il video del pullman del Torino che abbandona la Val Rendena

Il Torino, dopo l'amichevole vinta contro il Modena, ha salutato il ritiro di Pinzolo. La squadra si è messa in viaggio in pullman verso la stazione di Brescia Centrale, dove prenderà un treno per Torino. Il rientro al Filadelfia è previsto nella tarda serata di oggi. Weekend di riposo per la squadra, ripresa il 31 luglio al Filadelfia