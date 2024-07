Il Torino lascia ufficialmente Pinzolo dopo l'amichevole con la Cremonese e si prepara a tornare in città. I granata saranno ora impegnati in una tournée in Francia di cinque giorni, dal 30 luglio al 3 agosto, che sarà l'ultimo step di preparazione prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia, l'undici agosto contro il Cosenza.