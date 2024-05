Video – “Quante ne Sai?” Masina vs Vlašić allo Stadio Grande Torino

Oggi, venerdì 31 maggio, StarCasinò Sport ha proposto una challenge a due calciatori granata: Adam Masina e Nikola Vlasic. Presso lo Skybox dello Stadio Grande Torino, si è svolto un coinvolgente Q&A con il difensore e il centrocampista offensivo del Torino. L'evento, organizzato da StarCasinò Sport nell'ambito della challenge "Quante ne Sai?", ha offerto uno sguardo ravvicinato su questi giocatori, guidato dall'ambassador Lucrezia Maritano. I due atleti si sono sfidati in una gara di abilità e conoscenza, alternandosi nel prevedere il numero di risposte dato su una serie di domande di vario genere. Spaziando da temi calcistici a quelli personali, la competizione si è svolta con grande entusiasmo, mettendo in luce l'affinità e l'amicizia che lega i due giocatori anche fuori dal campo da calcio. Tra risate e rilanci, le domande interessanti non sono mancate. Sui temi calcistici, i due atleti hanno provato a elencare quante nazionali partecipanti ci saranno agli Europei 2024 o il numero esatto delle squadre della Premier League. Ma molte sono state anche le domande personali: entrambi i giocatori vorrebbero vedere nella loro bacheca il trofeo di Champions League. Alla domanda di Lucrezia sullo stadio preferito invece, Adam Masina ha raccontato che quello che gli ha dato più emozioni, sia per la sua modernità che per l'atmosfera storica, è stato l'Old Trafford di Manchester, Nikola invece preferisce il Santiago Bernabéu di Madrid, prima della ristrutturazione, che ha lasciato un'impronta indelebile nei suoi ricordi. Quando è stato chiesto loro quale allenatore ha avuto un forte impatto sulle loro carriere, il difensore granata ha menzionato Leonardo Colucci e Fabio Gallo, riconoscendo il loro contributo significativo nella sua crescita professionale. In merito ai loro luoghi preferiti dei due giocatori nel centro sportivo, il difensore ha risposto che ama il momento in cui si trova nello spogliatoio a fare due chiacchiere con i compagni di squadra e la palestra dove si allena e inizia a concentrarsi. Per Nikola Vlašić, invece, il posto preferito è la sala dove fanno i coffee break, un momento di relax e socializzazione, prima dei momenti dedicati all'allenamento. La sfida di conoscenza e abilità tra Adam Masina e Nikola Vlašić ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Chi ha vinto? Vieni a scoprirlo proprio qui su ToroNews