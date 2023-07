Video- Serie A, svelato il calendario della stagione 23/24

(LaPresse) Con la compilazione del calendario, è nata ufficialmente la serie a 2023/2024. All'esordio, il Napoli campione va a Frosinone, l'Inter ospita il Monza mentre Milan e Juve sono di scena a Bologna e Udine. Per i primi big match bisogna attendere la terza giornata con Roma-Milan e Napoli-Lazio mentre il primo derby, Inter-Milan, è alla quarta giornata, col ritorno alla 33esima. Particolarmente in salita l'inizio dei rossoneri che nelle prime dieci giornate affrontano anche Lazio (settima), Juve (nona) e Napoli (decima). I partenopei attendono l'Inter al Maradona alla 14esima, la Juve in trasferta alla 15esima e la Roma all'Olimpico alla 17esima. Inter-Juventus è alla 13esima giornata con il ritorno alla 23esima. Finale di stagione particolarmente duro per i bianconeri che alla 34esima ospitano il Milan e alla 35esima sono di scena all'Olimpico contro la Roma. L'ultimo big match è Inter-Lazio alla 37esima. Per quanto riguarda le altre stracittadine: i derby di Torino sono all'ottava e alla 32esima giornata, quelli di Roma al 12esimo e al 31esimo turno.