Video – Superga, ecco i nuovi ritratti dei giocatori del Grande Torino

La sostituzione dei ritratti dei giocatori del Grande Torino che si trovano sul lato della basilica di Superga: realizzati da Nicoletta Perini e finanziati dalla Fiammengo Federico srl con la collaborazione del Circolo Soci Torino FC 1906

La Fiammengo Federico srl, in collaborazione con il Circolo Soci Torino FC 1906, ha portato a termine la sostituzione dei ritratti dei giocatori del Grande Torino che si trovano sul lato della basilica di Superga, lungo il vialetto che porta al terrazzo dove sorge la lapide, sul luogo dell’incidente aereo. I nuovi ritratti sono stati realizzati da Nicoletta Perini, nipote dei Ballarin. Occorreva sostituire i ritratti danneggiati da agenti atmosferici e umidità. L'intervento è stato dunque portato a termine in occasione del 74° anniversario della Tragedia, come da programma.