Giovedì mattina il Torino svolgerà un allenamento a porte aperte

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Bologna, il Torino si prepara ad affrontare la prossima partita di campionato, domenica 11 marzo alle 12:30 contro il Lecce: in occasione della sfida e per far sentire ai giocatori il sostegno dei tifosi, giovedì - 9 marzo - il Filadelfia riaprirà le porte.