Nessun giorno di riposo per i granata, oggi - giovedì 2 marzo - prosegue la preparazione per il Bologna

Il Torino non ha riposato dopo la sconfitta nella stracittadina e ha iniziato subito a programmare la settimana che porterà allo scontro con il Bologna. I granata infatti si sono allenati ieri - mercoledì 1 marzo - in mattinata per la prima delle sessioni in vista del match contro i felsinei.