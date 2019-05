Torino-Lazio, probabili formazioni e news

E’ arrivato il momento dell’ultima di campionato per il Torino di Mazzarri, che oggi chiude la Serie A 2018/2019 contro la Lazio. Calcio d’inizio alle ore 15 allo stadio Olimpico-Grande Torino. Il match non ha alcuna valenza per la lotta all’Europa: il Torino è già matematicamente fuori, mentre la Lazio è già in Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia. I granata vogliono comunque chiudere bene la stagione davanti al proprio pubblico, anche per salutare nel migliore dei modi Emiliano Moretti che oggi darà l’addio al calcio.

TORINO-LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Baselli, Falque; Belotti. All. Mazzarri

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Badelj, Bruno Jordao, Lulic; Cataldi; Immobile. All. Inzaghi S.

