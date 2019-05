Torino, i quattro motivi per vincere contro la Lazio: dall’addio di Moretti al record di punti in casa

4 MOTIVI

Il Torino è pronto a scendere in campo per l’ultima volta in questa stagione in un match che potrebbe sembrare avere poco valore, eppure dietro alla partita contro la Lazio ci sono dietro vari motivi per cui anche questa gara vada affrontata con la solita mentalità. Da una motivazione ambientale a una economica, ecco le 4 ragioni per cui vincere contro la Lazio ha la sua grande importanza.