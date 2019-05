Torino, la sfida con la Lazio è per il settimo posto: ci sono cinque milioni in palio

Ultima partita di campionato, davanti al pubblico del Grande Torino, al termine di una stagione senza dubbio positiva, che ha visto una crescita esponenziale della squadra, dei singoli e dell’allenatore. In più, record stabiliti in ogni ambito, dai punti all’imbattibilità, fino al primato di risultati utili consecutivi fuori casa. Ma la partita contro la Lazio avrà anche un’altra valenza, un altro valore, che sarà puramente economico.

DIRITTI TV – In base ad una nostra indagine delle settimane scorse (QUI i dettagli), il Torino finirà almeno all’ottavo posto, fattore che dà diversi vantaggi, sia a livello di campionato che di Coppa Italia. Dalle nostre analisi, era risultato che il compenso dei granata per i diritti TV della stagione 2019/2020 dovrebbe aggirarsi perlomeno intorno ai 60 milioni di euro. Di certo il Torino, perdendo la possibilità di qualificarsi all’Europa League sul campo, avrà un mancato introito importante, che abbiamo analizzato in un altro articolo. Ma arrivati a questo punto bisogna lottare per arrivare comunque il più in alto possibile, perchè le attuali regole per la ripartizione dei diritti tv attribuiscono una differenza significativa anche tra il settimo e l’ottavo posto, proprio quello che si giocheranno Torino e Lazio nella 38ª giornata del campionato di Serie A.

SCARTO – La differenza economica nella ripartizione dei diritti tv che sussiste tra settimo e ottavo posto è stimabile intorno ai 5 milioni. Posizionandosi ottavo, il Toro guadagnerebbe circa 60 milioni, piazzandosi un posto più avanti arriverebbe fino a 65. Soldi in più che possono fare molto comodo in un mercato in cui il Torino dovrà eseguire pochi ma mirati innesti per fortificare un gruppo già competitivo. Ai granata basterà non perdere, perché al momento si trovano con un punto di vantaggio sui biancocelesti, ma certo Belotti e compagni scenderanno in campo per vincere al fine di cancellare subito la debacle di Empoli. Oltre alla carica emotiva, quindi, questa partita sarà molto importante anche economicamente: cinque milioni di motivi per chiudere il campionato con una vittoria.