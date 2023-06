Cairo ai funerali di Berlusconi: “Il suo Milan non è paragonabile al mio Toro”

Ai funerali di Stato per Silvio Berlusconi presente anche il Presidente del Torino Urbano Cairo. Nei giorni scorsi il numero uno granata aveva espresso parole di cordoglio e di profondo affetto nei confronti dell'ex premier italiano (LEGGI QUI). E anche oggi non sono mancate le parole di affetto per Berlusconi: "L'ho visto a gennaio tre volte ed è stato bello rivederlo. Oggi è un giorno in cui dobbiamo ricordare Berlusconi e pregare, la famiglia poi penserà a come meglio comportarsi con le aziende di famiglia, compresa Mediaset, una grande attività che Silvio ha saputo lanciare". Ha poi aggiunto: "Mi ha dato la possibilità di accedere alle sue riunioni. Era un maestro cinese: non ti diceva nulla ma ti permetteva di ascoltare e di imparare tanto".