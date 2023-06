Vota l’assist più bello stagione 2022/2023 del Torino!

Non solo gol, ma anche assist. Si sa, il calcio non è niente senza fantasia e un pizzico di follia. Tutte qualità che si possono trovare in un'imbucata, un cross teso o un passaggio visionario che affetta la difesa avversaria. E dunque, di chi sarà il miglior assist della stagione tra Vojvoda, Miranchuk, Radonjic e infine Ola Aina. Nella stagione dei granata ci sono in effetti tante belle giocate, soprattutto da parte dei trequartisti e degli esterni: dal filtrante di Vojvoda per Vlasic, alla fuga di Radonjic, passando per l'imbucata geniale di Miranchuk. La vostra opinione?