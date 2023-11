Seck interviene sui social: “Il rispetto delle donne è un mio principio cardine”

Il messaggio sui social di Demba Seck dopo le accuse per revenge porn

Redazione Toro News

Pochi giorni dopo la pubblicazione di un servizio televisivo sulla vicenda legata a un presunto caso di revenge porn che lo ha riguardato, Demba Seck interviene per la prima volta sulla vicenda. Lo fa su Instagram, alzando gli scudi a tutela della sua immagine e promettendo azioni giudiziarie contro chi ne mette in dubbio l’onestà. Ecco le sue parole:

Il messaggio di Demba Seck — "In questi mesi sono emerse molte affermazioni inesatte sulla mia persona. Desidero sottolineare con fermezza che non farei mai del male, né offenderei o insulterei una donna. Nella mia famiglia, dove le donne sono più numerose degli uomini, ho imparato valori morali fondamentali, come il rispetto per gli altri e per noi stessi, indipendentemente dal sesso, dall'etnia o dal colore della pelle. Non farei mai agli altri ciò che non vorrei fosse fatto a una persona a me cara.

Il rispetto delle donne è per me un principio cardine per costruire una società equa e inclusiva. Tutte le storie che circolano sono spesso strumentalizzate a causa della mia visibilità pubblica.

Ho sempre preferito mantenere un profilo basso e ignorare le voci che circolano su di me. Tuttavia, in questo momento, si sta oltrepassando ogni limite, cercando di dipingermi come qualcosa che non sono. Chi mi conosce bene sa che sono una persona gentile e onesta con tutti.

In merito a tutte le inchieste meramente giornalistiche e mediatiche che si stanno divulgando sui social nonché su noti canali televisivi, per quanto concerne la mia posizione e la mia persona ho affidato tutte le vicende che mi riguardano ai miei legali di fiducia affinché possano tutelarmi da tutte le affermazioni denigratorie e diffamatorie che sono state rivolte verso la mia persona e che sono state oggetto di pubblicazione su molteplici piattaforme e per le quali agirò difendendomi nelle opportune sedi giudiziarie, chiedendone i danni per la mia immagine.

Sono dispiaciuto che questa storia si sia allargata in questo modo.

Ringrazio tutti per la vostra comprensione. Ringrazio coloro che mi supportano. E ringrazio tutti i tifosi del Torino. Forza Toro!"

