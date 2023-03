Il Toro non concede il Filadelfia per il Torneo Delle Regioni: il motivo

Torneo delle Regioni al Filadelfia per le finali? Il Torino dice no. Il club granata, come riportato da Sprint e Sport, ha chiuso le porte al Comitato Regionale dei Dilettanti per l’importante manifestazione giovanile che vedrà le sue fasi finali a Torino. Una conseguenza della politica che il Torino sta portando avanti da anni: dare la priorità alla Prima Squadra, come sa bene anche la Primavera.

La Primavera non ha più giocato le gare interne di campionato al Filadelfia, come invece era sempre accaduto dal 2018 fino alla sospensione del campionato per la pandemia da Covid-19. Una scelta legata alla Prima Squadra, a cui va la priorità. La società ha infatti preferito preservare il campo principale. Così il Toro Primavera pian piano si è allontanato da Torino: due anni fa a Volpiano, un anno fa a Biella e quest'anno a Vercelli. Conseguenza di questa scelta è anche il diniego opposto al Comitato Regionale della LND in vista delle finali che si giocano pochi giorni prima di Torino-Atalanta, gara in programma per il 29 aprile all’Olimpico Grande Torino: per lasciare il Filadelfia occorrerebbe utilizzare il campo dello stadio dove si giocano le gare di Serie A. La società e il tecnico granata hanno declinato l’ipotesi di ospitare il torneo delle Regioni per non costringere i manti erbosi ad un tour de force che potrebbe avere conseguenze spiacevoli.