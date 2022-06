Nozze per Simone Verdi: oggi il matrimonio con Laura

In attesa che si delinei il suo futuro sul campo, Simone Verdi fa un passo decisivo per quello che concerne la sua vita privata. Il classe 1992 si sposa infatti oggi con Laura Della Villa e, per l'occasione, ha voluto organizzare una festa con amici e parenti a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma. Dopo quindi il periodo di pandemia, che aveva costretto i due a rimandare la cerimonia, i due possono finalmente unirsi in matrimonio.