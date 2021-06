Verdi rimanda il matrimonio. La compagna: “Festeggeremo in un momento più luminoso”

La crisi pandemica del momento spaventa i due, che, per garantire la sicurezza degli invitati, rimandano le nozze

Oggi, 24 giugno 2021, Simone Verdi e la compagna Laura Della Villa avrebbero dovuto celebrare il loro matrimonio, ma la crisi sanitaria in cui siamo immersi non garantisce ai due e agli invitati la sicurezza necessaria per festeggiare in tranquillità e serenità. Per questo, Laura, con un post Instagram, ha annunciato il rinvio delle nozze.