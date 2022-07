Prima rete col Cruzeiro per Stenio Zanetti, classe 2003 non riscattato dal Toro

Esordio con gol per Stenio Zanetti , ex Primavera granata sceso in campo con il Cruzeiro , squadra che milita nella Serie B brasiliana. Nella partita di ieri - sabato 23 luglio - contro il Bahia, il giocatore classe 2003 ha realizzato difatti la sua prima rete con il club brasiliano.

Dopo il mancato riscatto da parte del Torino (il club granata non ha versato i due milioni pattuiti), Stenio Zanetti ha fatto ritorno al Cruzeiro, club che ne detiene il cartellino. Il giocatore classe 2003 era stato il colpo last minute del Torino nella finestra estiva dello scorso mercato. Con la Primavera di Federico Coppitelli l'ala ha collezionato 29 presenze in campionato mettendo a segno 6 reti e 4 assist, inoltre vanta anche due presenze in Coppa Italia Primavera, con una rete e un assist.