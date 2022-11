Brekalo escluso dal Mondiale cerca di nuovo l’Italia: ci pensano Monza e Bologna

Il croato aveva detto addio al Torino per trasferirsi in un club che fa la Champions e per conquistarsi la convocazione per Qatar 2022

Luca Bonello

"Josip preferiva non essere riscattato. Non era un problema di soldi, ma solo di ambizioni prettamente sportive. Sogna grandi palcoscenici per continuare a venir convocato dalla Croazia in vista dei Mondiali. Spera di venir ingaggiato da un club che disputi la Champions o una delle altre due competizioni internazionali". Con queste parole (QUI LA DICHIARAZIONE COMPLETA), lo scorso maggio, l'agente di Brekalo, Andy Bara, annunciava le motivazioni della mancata volontà del giocatore di essere riscattato dal Torino. A 6 mesi di distanza da queste affermazioni, però, le cose per il croato non sono proprio andate come sperato.

Nessuna chiamata dalla Champions, Brekalo è rimasto al Wolfsburg — 7 presenze su 17 partite, per un totale di 313 minuti giocati e 2 assist messi a segno tra Bundesliga e Coppa di Germania. E' questo il magro bottino di Josip Brekalo in questi primi 3 mesi di stagione al Wolfsburg, squadra in cui ha fatto ritorno dopo l'addio al Torino, e dalla quale non si è mosso. Doppia beffa quindi per il croato, il quale non solo non ha ricevuto la chiamata di un club che disputa le coppe, ma, in più, nella squadra dove è stato costretto a rimanere, non è riuscito a trovare spazio. A queste due, si aggiunge una terza beffa: nel corso della scorsa sessione di calciomercato, infatti, lui stesso ha chiesto al Toro di riprenderlo, ma la società granata ha risposto, come detto da Vagnati, con un secco no.

Qatar 2022, Brekalo non convocato dalla Croazia. Il CT Dalic chiama invece Vlasic — Come conseguenza delle scelte esstive sbagliate, Brekalo ha dovuto rimandare il sogno di partecipare al Mondiale. Visto lo minutaggio nel club, il CT della Croazia, Zlatko Dalic, che l'ha sempre convocato sotto la sua gestione quando era al Torino, ha deciso di non includerlo nella lista dei 26 per il Mondiale. Inoltre, come se non bastasse, chi invece quell'ambita convocazione l'ha ricevuta, è stato Nikola Vlasic, ovvero quel trequartista scelto dal Toro proprio per rimpiazzarlo.

Mercato, Monza e Bologna su Brekalo per gennaio — Da quel mese di maggio e da quelle dichiarazioni, quindi, tutto è cambiato per Brekalo, che ha voluto andar via dal Torino per puntare alla Champions e al Mondiale, ma si è ritrovato a (non) giocare in una squadra di metà classifica tedesca (che non fa le coppe esattamente come il Toro) e a guardare Qatar 2022 da casa. Ora, però, il croato vuole ripartire e potrebbe farlo di nuovo dalla Serie A. In vista del mercato di gennaio, infatti, Monza e Bologna sono interessate a lui per il parco trequartisti: il giocatore cerca un rilancio e lo cerca in Serie A, dove aveva fatto bene l'anno scorso. Insomma, dopo un fallimento in Germania, Brekalo vuole ritornare in Italia. Ad aspettarlo ci sono però solo squadre di metà classifica e che non giocano la Champions League o le altre due coppe internazionali.