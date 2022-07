Bremer, pallino in mano al Toro: “Parliamo sia con l’Inter che con la Juve”

Incontro di mercato nella serata di ieri tra Inter e Torino per il futuro di Gleison Bremer. La società nerazzurra ha presentato la sua offerta che, secondo Sky Sport, ammonterebbe a 30 milioni più bonus e più il prestito di Casadei. Il club granata si è preso però del tempo per prendere una decisione. L'Inter non sembra intenzionata a effettuare ulteriori rilanci, ma in gioco c'è anche l'offerta della Juventus (LEGGI QUIgli ultimi aggiornamenti), che dopo la cessione di De Ligt, è pronta a offrire 40 milioni di euro e al difensore brasiliano uno stipendio più alto di quello offerto dall'Inter.