Calciomercato, Bremer toglie il “like” al post in maglia Inter: indizio social?

In attesa di sviluppi sulla trattativa tra Torino e Inter per Bremer, il centrale brasiliano attraverso i social ha lasciato un "indizio" che apre a diverse interpretazioni: il centrale brasiliano ha infatti tolto il "Mi piace" su Instagram ad un post che lo ritraeva già con la casacca nerazzurra intento a innalzare il proverbiale muro nella retroguardia di Simone Inzaghi. Che sia solo un modo per far capire che i giochi non sono ancora conclusi, o che significhi invece che l'inserimento della Juventus sta dando i suoi frutti, solo il tempo lo dirà.