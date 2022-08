Calciomercato, il ds del Djurgardens conferma: “Hien? Col Torino siamo a buon punto”

Ieri in campo 90' contro i rumeni dello Sepsi per il terzo turno di qualificazione alla Conference League. A margine le parole del suo D.s.

Il Djurgårdens ha vinto 3 a 1 ieri sera, giovedì 11 agosto, nel terzo turno di qualificazione alla Conference League contro i rumeni dello Sepsi. Isak Hien , difensore centrale nel mirino del Torino, è rimasto in campo per 90 minuti, festeggiando così il passaggio del turno della sua squadra. A margine del match il direttore sportivo del club svedese, Bo Andersson , ha parlato a TV4 e ha fatto il punto circa il futuro del difensore classe 1999, di cui Toro News aveva iniziato a parlare già lo scorso 5 agosto . "Le società chiamano e si informano su Isak - ha sottolineato -. Tuttavia, è con il Torino che abbiamo dialogato".

Il Torino ha dunque avviato un dialogo con il Djurgårdens per Hien, come evidenziato anche da Andersson. Il direttore sportivo degli scandinavi non si è fermato a queste sommarie dichiarazioni. Alla domanda se avessero ricevuto un'offerta, ha risposto affermativamente. E poi alla richiesta "Da 4 milioni di euro?", ha replicato: "Dovremo essere pagati bene, ovviamente. C'è molto interesse e abbiamo una buona posizione nei negoziati. Non vogliamo vendere, vogliamo tenerlo, ma a volte devi. Conosciamo il nostro ruolo nella gerarchia". Insomma Andersson ha fatto capire che la trattativa con il Torino è in uno stadio avanzato e dalle sue parole si può carpire che il club svedese sembra prossimo, a meno che non l'abbia già fatto, ad accettare l'offerta granata.