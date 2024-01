Calciomercato, incontro allo stadio tra il Toro e l’intermediario di Doig: la foto

Nel pomeriggio che ha regalato al Torino una grandissima gioia per la netta vittoria 3-0 contro il Napoli, c'è anche tempo per avanzare dei discorsi in merito al calciomercato dal momento che la sessione invernale è nel pieno della sua vita. Allo stadio Olimpico Grande Torino è stato avvistato Paolo Busardò, intermediario di calciomercato che in Italia, tra gli altri, cura anche gli interessi di Josh Doig. L'agente si è intrattenuto in un lungo colloquio nel post partita sia con il presidente granata Urbano Cairo sia con il direttore dell'area tecnica, Davide Vagnati. In passato Busardò ha già portato a termine una serie di operazioni con la società granata, i rapporti sono ottimi e allora chissà se Doig può aggiungersi alla lista. Il Toro è infatti ancora alla ricerca di un esterno mancino che abbia nel sinistro il suo piede forte, potendo contare infatti al momento soltanto su quattro esterni ma tutti di piede destro, uno dei quali, Soppy, pare destinato a lasciare il club.