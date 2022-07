Calciomercato, Laurienté finisce fuori rosa: l’interesse del Toro resta concreto

L'ultimo episodio di una trattativa molto complicata è stato il siparietto sui social tra il presidente del Lorient ed un tifoso granata. "Piuttosto un modo migliore potrebbe essere quello di dire ai proprietari del vostro club di fare ciò che è necessario, visto che anche altre squadre sono interessate" il messaggio su Instagram in risposta ad un sostenitore, un'uscita che ha infastidito la società granata. In ogni caso, al netto di una trattativa difficile, l'interesse del Toro per Laurienté non si è affatto sopito.

Al momento le pretese del club francese sono elevate: dopo l'iniziale chiusura alla cessione, ora il Lorient si aspetta un'offerta da circa 12 milioni per lasciar partire il suo giocatore. Una cifra non indifferente, ma a giocare in favore dei granata c'è la volontà di Laurienté di cambiare aria. E un'ulteriore novità degli ultimi giorni può agevolare la cessione: il giocatore è finito fuori rosa e non si sta allenando con i compagni. La trattativa non è dunque delle più facili, ma l'interesse granata è concreto e gli ultimi sviluppi spingono sempre più il giocatore verso la cessione.