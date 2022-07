Calciomercato Torino, preso Lazaro dall’Inter: chiusa un’operazione lampo

Il Torino ha acquistato in queste ore Valentino Lazaro dall’Inter come ha riportato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Dopo la lite tra Vagnati e Juric di ieri, è arrivato subito un rinforzo per l’allenatore croato, che in pochi giorni dovrebbe vedere arrivare l’esterno. La formula di trasferimento del giocatore dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. La trattativa è stata chiusa in pochissime ore dalla società granata, che ha deciso di spingere sull'acceleratore per poter dare i primi rinforzi a Juric, in vista della prossima stagione che è ormai imminente. Il calciatore dell'Inter dovrà quindi sostenere le visite mediche, che avverranno entro la fine della settimana, prima di potersi congiungere con il gruppo squadra del Toro.